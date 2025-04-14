تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5286 للشراء في تحديث 10:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 14 أبريل الساعة 10:15 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5309 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5320 جنيهًا للبيع و 5291 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4866 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4877 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4645 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4655 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3981 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3990 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3097 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2654 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 165115 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 165471 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37160 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37240 جنيهًا للبيع و 37040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 10:15 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4625 جنيه للشراء، وللبيع 4645 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23125 جنيه للشراء، وللبيع 23225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46250 جنيه للشراء، وللبيع 46450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115625 جنيه للشراء، وللبيع 116125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231250 جنيه للشراء، وللبيع 232250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462500 جنيه للشراء، وللبيع 464500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693750 جنيه للشراء، وللبيع 696750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 925000 جنيه للشراء، وللبيع 929000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1156250 جنيه للشراء، وللبيع 1161250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.