سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم 14 أبريل 2025 لكل من يفكر في الاستثمار في الذهب

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025م في تقرير مبسط حول سعر السبائك اليوم وبالتحديد من الشركة المشهورة BTC، في التقرير نوضح بالتحديد سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc والتي تشهد نسبة من عمليات البحث على محرك البحث جوجل وأيضًا لمن يتابع سعر المشغولات الذهبية سوف نسرد سعر الذهب اليوم شراء والبيع، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

تبلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزان 10 جرام تقريبًا مبلغ 57000 جنيه مصري مع العلم أن السعر مجرد سعر متوسط يزيد أو يقل وفي حال قررت شراء سبيكة ذهب من شركة BTC فعليك متابعة الموقع الرسمي الخاص بهم أو التواصل مع خدمة العملاء لكل جديد حول سعر السبائك الذهبية آخر تحديث.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب اليوم في الصاغة في بداية التعاملات الأرقام الموضحة التالية:

العيارات الذهبية سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5314 جنيه مصري 5280 جنيه مصري ذهب عيار 22 4871 جنيه مصري 4840 جنيه مصري ذهب عيار 21 4650 جنيه مصري 4620 جنيه مصري ذهب عيار 18 3986 جنيه مصري 3960 جنيه مصري ذهب عيار 12 2657 جنيه مصري 2640 جنيه مصري أونصة الذهب 165284 جنيه مصري 164226 جنيه مصري جنيه الذهب 37200 جنيه مصري 36960 جنيه مصري

سعر سبائك الذهب اليوم

وصل سعر سبائك الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث في الصباح للأرقام التالية الموضحة في الجدول:

أوزان السبائك السعر بالجنيه مصري السعر بالدولار 50 جرام – عيار 24 265,466.24 5,183.88 50 جرام – عيار 22 243,344.03 4,751.89 50 جرام – عيار 21 232,282.93 4,535.89 50 جرام – عيار 20 221,221.82 4,319.90 50 جرام – عيار 18 199,099.62 3,887.91 1 كيلو – عيار 24 5,309,324.78 103,677.50 1 كيلو – عيار 22 4,866,880.62 95,037.70 1 كيلو – عيار 21 4,645,658.54 90,717.80 1 كيلو – عيار 20 4,424,436.46 86,397.90 1 كيلو – عيار 18 3,981,992.30 77,758.10 10 جرام – عيار 24 53,093.25 1,036.78 10 جرام – عيار 22 48,668.81 950.38 10 جرام – عيار 21 46,456.59 907.18 10 جرام – عيار 20 44,244.36 863.98 10 جرام – عيار 18 39,819.92 777.58 1 جرام – عيار 24 5,309.32 103.68 1 جرام – عيار 22 4,866.88 95.04 1 جرام – عيار 21 4,645.66 90.72 1 جرام – عيار 20 4,424.44 86.40 1 جرام – عيار 18 3,981.99 77.76 5 جرام – عيار 24 26,546.62 518.39 5 جرام – عيار 22 24,334.40 475.19 5 جرام – عيار 21 23,228.29 453.59 5 جرام – عيار 20 22,122.18 431.99 5 جرام – عيار 18 19,909.96 388.79 100 جرام – عيار 24 530,932.48 10,367.75 100 جرام – عيار 22 486,688.06 9,503.77 100 جرام – عيار 21 464,565.85 9,071.78 100 جرام – عيار 20 442,443.65 8,639.79 100 جرام – عيار 18 398,199.23 7,775.81 20 جرام – عيار 24 106,186.50 2,073.55 20 جرام – عيار 22 97,337.61 1,900.75 20 جرام – عيار 21 92,913.17 1,814.36 20 جرام – عيار 20 88,488.73 1,727.96 20 جرام – عيار 18 79,639.85 1,555.16

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في النهاية يمكنك متابعة كل جديد حول سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم وكذلك سعر الذهب اليوم وسعر السبائك الذهبية اليوم عن طريق موقعنا مصر 365 مع العلم أن الأسعار بدون مصنعيه وتعتبر استرشادية وليست على سبيل النصيحة المالية للشراء أو البيع.