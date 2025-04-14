تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 10:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 14 أبريل الساعة 10:45 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5291 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 29 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5309 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4850 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 26 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4866 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4630 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 25 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3969 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 3087 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3097 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2646 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 14 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2654 جنيهًا للبيع و 2643 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164582 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 888 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 165115 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37040 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 200 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37160 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 10:45 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.