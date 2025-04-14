سعر الدولار اليوم في سوريا 14 أبريل .. هل ارتفع أمام الليرة السورية ؟

سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين الموافق 14 أبريل 2025م لكل متابع لأخبار سعر الدولار اليوم في الدول العربية في ظل الانخفاض العالمي هذه الفترة للعملة الأمريكية، لذلك في التقرير نسرد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في العديد من المحافظات في الشراء والمبيع، التفاصيل على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصل سعر الدولار اليوم في سوريا في تحديث الصباح للمستويات التالية:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 10650 ليرة في الشراء، 10750 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

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سعر الدولار مقابل الليرة السورية أمس

بينما سعر الدولار أمس الأحد مقابل الليرة السورية سجل التالي:

سجل في بيروت: 11000 ليرة في الشراء، 10800 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 10650 ليرة في الشراء، 10750 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

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سعر الدولار 12 أبريل في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا بتاريخ 12 أبريل 2025 الأرقام التالية مقابل الليرة العملة المحلية:

سجل في بيروت: 11000 ليرة في الشراء، 10800 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 10650 ليرة في الشراء، 10750 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10700 ليرة في الشراء، 10800 ليرة في المبيع.

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الدولار اليوم في سوريا عن طريق موقعنا مصر 365.