ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 11:10 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 14 أبريل الساعة 11:10 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5303 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5291 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4861 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4640 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 3977 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3969 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3093 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3087 جنيهًا للبيع و 3067 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2651 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2646 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164937 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164582 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37120 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37040 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 11:10 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.