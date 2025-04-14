تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 11:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 14 أبريل الساعة 11:30 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5297 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5303 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4856 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4861 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4635 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3973 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3090 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3093 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2649 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2651 جنيهًا للبيع و 2634 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164760 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164937 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37080 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37120 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 11:30 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.