ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 14 أبريل الساعة 12:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5303 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5291 جنيهًا للبيع و 5257 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4861 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4850 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4640 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4630 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3977 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3969 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3093 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2651 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 164937 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 164582 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37120 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37040 جنيهًا للبيع و 36800 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3223.72 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3224.45 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 12:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.