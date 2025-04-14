الضمان الاجتماعي المطور : من هم المستفيدون وكيفية التسجيل؟

الضمان الاجتماعي المطور: شبكة الأمان لحياة كريمة.. تعرف على كل التفاصيل : في قلب رؤية المملكة 2030، يقع هدف أساسي وهو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا. ومن هذا المنطلق، يأتي برنامج الضمان الاجتماعي المطور كأحد أهم الأدوات التي تستخدمها المملكة لتحقيق هذا الهدف. هذا البرنامج ليس مجرد مساعدة مالية، بل هو شبكة أمان اجتماعي تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر، ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي وتحسين جودة حياتهم.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور؟

الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج حكومي سعودي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك وفقًا لشروط ومعايير محددة. يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

أهداف برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى تحقيق الأهداف التالية:

توفير الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.

تمكين المستفيدين من الحصول على فرص عمل مناسبة.

المساهمة في تحقيق الاستقلال المالي للأفراد والأسر.

توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.

تطوير مهارات المستفيدين وقدراتهم من خلال برامج التدريب والتأهيل.

تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

من هم المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور؟

يستهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور الفئات التالية:

الأسر الأشد حاجة.

الأيتام.

الأرامل والمطلقات.

كبار السن غير القادرين على العمل.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأفراد العاطلون عن العمل.

المستفيدون من برامج التأهيل الشامل.

شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور

للتأهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (أو من الفئات المستثناة وفقًا للضوابط).

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون لديه دخل شهري يتجاوز الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

أن يستوفي معايير امتلاك الأصول التي تحددها اللائحة التنفيذية للبرنامج.

أن يلتزم ببرامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة (للقادرين على العمل).

ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي تتولى الدولة رعايتها.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب على منصة الدعم والحماية الاجتماعية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (https://hrsd.gov.sa/).

انتقل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بإنشاء حساب جديد باستخدام رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

تقديم الطلب:

بعد إنشاء الحساب، قم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

املأ النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة، مثل بيانات الدخل والأسرة والأصول.

أرفق المستندات المطلوبة، مثل صورة من الهوية الوطنية وشهادة الميلاد (لأفراد الأسرة).

دراسة الطلب:

بعد تقديم الطلب، ستقوم الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط.

قد تتطلب الوزارة تقديم مستندات إضافية أو إجراء مقابلة شخصية.

صرف المعاش:

في حال الموافقة على الطلب، سيتم صرف المعاش الشهري في حسابك البنكي.

أهم التحديثات والمزايا في الضمان الاجتماعي المطور

يشهد برنامج الضمان الاجتماعي المطور تحديثات مستمرة لتحسين أدائه وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل. من بين أهم هذه التحديثات والمزايا:

زيادة قيمة المعاش: تم زيادة قيمة المعاش الأساسي للمستفيدين، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.

توسيع نطاق المستفيدين: تم توسيع نطاق الفئات المستحقة للدعم، ليشمل فئات جديدة كانت مستبعدة في السابق.

تسهيل إجراءات التسجيل: تم تبسيط إجراءات التسجيل في البرنامج، مما يسهل على المواطنين التقديم للحصول على الدعم.

تقديم برامج التدريب والتأهيل: يتم تقديم برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين القادرين على العمل، لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة.

التكامل مع برامج الدعم الأخرى: يتم التكامل مع برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة، لضمان حصول المستفيدين على الدعم الشامل الذي يحتاجونه.

التحول الرقمي: تم تحويل جميع خدمات البرنامج إلى خدمات رقمية، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها.

كيف يساهم الضمان الاجتماعي المطور في تحقيق رؤية 2030؟

يلعب الضمان الاجتماعي المطور دورًا حيويًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال:

تحسين جودة الحياة: من خلال توفير الدعم المالي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، يساهم البرنامج في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من العيش بكرامة.

تمكين الأفراد والأسر: من خلال تقديم برامج التدريب والتأهيل، يساهم البرنامج في تمكين الأفراد والأسر من تحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي لجميع المواطنين، يساهم البرنامج في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

تعزيز التنمية المستدامة: من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، يساهم البرنامج في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج حيوي يهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية. من خلال توفير الدعم المالي والاجتماعي، وتمكين الأفراد والأسر، يساهم البرنامج في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبناء مجتمع مزدهر ومستدام. إذا كنت تعتقد أنك تستوفي شروط الاستحقاق، فلا تتردد في التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم الذي يقدمه.