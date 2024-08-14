تحديث 02:15 مساءًا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي حيث انخفض الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.46 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.42 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها، وسعر البيع 13.42 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.33 جنيها للشراء و 13.43 جنيها للبيع.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.46 جنيها، وللبيع عند 13.49 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.39 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.37 جنيها، وللبيع 13.41 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها، وسعر البيع 13.57 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.40 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.36 جنيها للشراء و 13.41 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.36 جنيها، وللبيع عند 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.37 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.38 جنيها، وللبيع عند 13.42 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.36 جنيها للشراء و 13.41 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.39 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.