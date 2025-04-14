ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5274 للشراء في تحديث 01:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 14 أبريل الساعة 1:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5303 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4861 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4640 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4630 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3977 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3969 جنيهًا للبيع و 3947 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3093 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3087 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2651 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2646 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164937 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164582 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37120 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 1:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4615 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23075 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46150 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115375 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230750 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461500 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 692250 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 923000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1153750 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.