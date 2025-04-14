تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 01:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 14 أبريل الساعة 1:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5297 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5303 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4856 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4861 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4635 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3973 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3090 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3093 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2649 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2651 جنيهًا للبيع و 2637 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164760 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164937 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37080 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37120 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3222.48 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3215.08 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 1:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.