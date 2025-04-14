ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 02:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 14 أبريل الساعة 2:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5303 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3977 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3093 جنيهًا للبيع و 3073 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2651 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164937 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37120 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 14 أبريل الساعة 2:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.