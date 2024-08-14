ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك الكويت الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 49.48 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.44 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.09 جنيها، وسعر البيع 49.19 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.10 جنيها، وللبيع 49.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.19 جنيها، وللبيع 49.29 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.10 جنيها، وللبيع 49.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

بنك HSBC: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.14 جنيها وبيعه بسعر 49.24 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.