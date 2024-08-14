انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث سجل الريال السعودي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.17 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.05 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.17 جنيها، وسعر البيع 13.21 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.96 جنيها، وسعر البيع 13.14 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.01 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.17 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 13.11 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 13.01 جنيها للشراء و 13.10 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي الآن 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.65 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الريال السعودي 13.03 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الريال السعودي يسجل 13.08 جنيها للشراء و 13.13 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.74 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.02 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.07 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.11 جنيها، وللبيع 13.13 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.00 جنيها، وسعر البيع هو 13.12 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.