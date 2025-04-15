سعر متر الرخام​ اليوم الثلاثاء 15 أبريل .. جلالة لايت يسجل هذا الرقم

في تقريرنا نسرد سعر متر الرخام​ اليوم في منتصف الأسبوع في منتصف الشهر الحالي 15 أبريل 2025 في جدول مبسط نوضح من خلاله سعر الرخام اليوم تحديث اللحظة، مع العلم أن السعر الموضح هو مجرد سعر استرشادي وليس نصيحة مالية للشراء أو البيع، الهدف هو التعرف العام على وضع سعر الرخام اليوم، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر متر الرخام​ اليوم

وصل سعر متر الرخام​ اليوم تحديث الساعة 2:02 إلى المستويات الموضحة في الجدول التالي:

أنواع الرخام الوحدة السعر رخام جلالة لايت متر مربع 517 جنيه رخام جلالة عادة متر مربع 440 جنيه رخام تريستا متر مربع 628 جنيه رخام جلالة بفص متر مربع 560 جنيه رخام جلالة لايت متر طولي 397 جنيه رخام جلالة عادة متر طولي 350 جنيه رخام تريستا متر طولي 585 جنيه رخام جلالة بفص متر طولي 508 جنيه

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الرخام وتأثيره في الصناعات

يعد الرخام من المواد الطبيعية التي لعبت دورًا مهمًا في تطور العديد من الصناعات على مر العصور نظرًا لما يتمتع به من خصائص فريدة مثل الصلابة والجمال واللمعان وسهولة التشكيل. يستخرج الرخام من الصخور الكلسية المتحولة التي تعرضت لضغط وحرارة عاليين عبر الزمن مما يمنحه مظهرًا متجانسًا ومتانة كبيرة تجعله مثاليًا للاستخدام في عدد واسع من التطبيقات الصناعية والمعمارية. ويعتبر الرخام من المواد ذات القيمة الاقتصادية العالية لما يضيفه من لمسة فاخرة وأنيقة في تصميم المباني والمرافق المختلفة.

يلعب الرخام دورًا أساسيًا في صناعة البناء والديكور حيث يستخدم بشكل واسع في الأرضيات والجدران والسلالم والمطابخ والحمامات بالإضافة إلى تصنيعه في أشكال مختلفة كالألواح والقطع الصغيرة المستخدمة في الفسيفساء والزينة. ويمنح الرخام المباني طابعًا من الفخامة والرقي ويضفي عليها طابعًا كلاسيكيًا أو عصريًا حسب طبيعة التصميم ولون الرخام المستخدم. كما يتميز بقدرته على مقاومة العوامل البيئية المختلفة مثل الحرارة والرطوبة مما يجعله مناسبًا للاستخدام الداخلي والخارجي على حد سواء.

إلى جانب الاستخدامات المعمارية يستخدم الرخام في عدد من الصناعات الأخرى مثل صناعة التحف الفنية والمنحوتات والتماثيل حيث يسهل نحته وتشكيله بما يتيح للفنانين إنتاج قطع فنية دقيقة وعالية الجودة. كما يستخدم في تصنيع الأسطح الملساء للأدوات المعملية وبعض مكونات الأجهزة الصناعية التي تتطلب مقاومة عالية للاهتزازات والحرارة. وفي بعض الحالات يدخل الرخام بعد طحنه كمادة مضافة في صناعة الطلاءات والدهانات ومواد البناء الأخرى لإضفاء مزايا جمالية وهيكلية.

ومن التأثيرات المهمة للرخام في الصناعة مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي في الدول التي تمتلك كميات كبيرة من المحاجر حيث يعتبر مصدر دخل أساسي ويوفر فرص عمل لآلاف العمال في عمليات الاستخراج والتقطيع والتصنيع والنقل. وتحتل بعض الدول مثل إيطاليا وتركيا ومصر مراكز متقدمة في إنتاج وتصدير الرخام عالميًا ويعتمد على هذه الصناعة كمورد حيوي يساهم في الميزان التجاري ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية.

ومع تطور التكنولوجيا تم إدخال العديد من الأساليب الحديثة في معالجة وتقطيع الرخام مثل استخدام آلات الليزر والمناشير الدقيقة وأنظمة التحكم الرقمي مما زاد من جودة المنتج النهائي وخفض من الفاقد في المادة الخام. كما ساهمت هذه التقنيات في تنويع أشكال الرخام وإمكانية تخصيصه لتلبية متطلبات التصميم المعماري والصناعي المختلفة. ويعتبر الاستثمار في صناعة الرخام من الاستثمارات الواعدة خاصة مع التوسع العمراني وزيادة الطلب على مواد البناء الفاخرة.

رغم مزاياه العديدة إلا أن صناعة الرخام تتطلب إدارة دقيقة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي الناتج عن عمليات الاستخراج والنقل. لذلك بدأت العديد من الشركات في تطبيق معايير الاستدامة وإعادة تدوير مخلفات التصنيع واستخدام وسائل حديثة تقلل من استهلاك الطاقة والمياه. ويمكن القول إن الرخام لا يعد مجرد مادة إنشائية بل هو عنصر صناعي وثقافي واقتصادي له تأثير واسع يمتد من الجمال إلى الاقتصاد.