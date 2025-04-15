ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 02:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 أبريل الساعة 2:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3080 جنيهًا للبيع و 3067 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 15 أبريل الساعة 2:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.