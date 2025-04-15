أسعار مواد البناء اليوم

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أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 .. حديد التسليح وصل لهذا المستوى

أسعار مواد البناء, أسعار مواد البناء اليوم

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 في تقرير منتصف اليوم نوضح فيه سعر حديد التسليح وأسمنت بورتلاندي وطوب أسمنتي مصمت وطوب أسمنتي مفرغ وطوب وردي وطوب أحمر ورمل حرش ورمل ناعم وزلط فينو وغيرهم في جدول مبسط، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

أسعار مواد البناء اليوم

وصلت أسعار مواد البناء اليوم وفق تحديث منتصف اليوم الساعة 2:54 إلى المستويات الموضحة في الجدول التالي:

مواد البناء الوحدة متوسط السعر
حديد التسليح طن 39,000 جنيه
أسمنت بورتلاندي طن 3,550 جنيه
طوب أسمنتي مصمت
25×12×6 سم		 ألف طوبة 2,200 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ
40×20×20 سم		 ألف طوبة 13,340 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ
40×20×12 سم		 ألف طوبة 9,850 جنيه
طوب وردي
25×12×6 سم		 ألف طوبة 4,960 جنيه
طوب أحمر
20×10×6 سم		 ألف طوبة 1,445 جنيه
طوب أحمر
24×11×6 سم		 ألف طوبة 1,970 جنيه
طوب أحمر
25×12×6 سم		 ألف طوبة 2,360 جنيه
رمل حرش متر مكعب 135 جنيه
رمل ناعم متر مكعب 120 جنيه
زلط عادة متر مكعب 300 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيه
زلط فينو متر مكعب 420 جنيه
زلط سن متر مكعب 340 جنيه
سيراميك حوائط
25×50 سم		 متر مربع 118 جنيه
سيراميك حوائط
31×63 سم		 متر مربع 140 جنيه
سيراميك حوائط
20×63 سم		 متر مربع 140 جنيه
سيراميك أرضيات
60×60 سم		 متر مربع 150 جنيه
سيراميك أرضيات
50×50 سم		 متر مربع 140 جنيه
سيراميك أرضيات
40×40 سم		 متر مربع 136 جنيه
رخام جلالة لايت متر مربع 517 جنيه
رخام جلالة عادة متر مربع 440 جنيه
رخام تريستا متر مربع 628 جنيه
رخام جلالة بفص متر مربع 560 جنيه
رخام جلالة لايت متر طولي 397 جنيه
رخام جلالة عادة متر طولي 350 جنيه
رخام تريستا متر طولي 585 جنيه
رخام جلالة بفص متر طولي 508 جنيه
جرانيت أحمر أسوان متر مربع 922 جنيه
جرانيت فردي غزال متر مربع 922 جنيه
جرانيت حلايب متر مربع 628 جنيه
جرانيت أحمر أسوان متر طولي 643 جنيه
جرانيت فردي غزال متر طولي 643 جنيه
جرانيت حلايب متر طولي 538 جنيه
باركيه سمك 8 مم
ألماني		 متر مسطح 740 جنيه
باركيه سمك 8 مم
تركي كلاس 21		 متر مسطح 506 جنيه
باركيه سمك 8 مم
تركي كلاس 31		 متر مسطح 548 جنيه
باركيه سمك 8 مم
تركي كلاس 32		 متر مسطح 561 جنيه
خشب سويد
موسكي (فنلندي)		 متر مكعب 22,500 جنيه
خشب زان مبخر
(روماني) أطوال		 متر مكعب 41,650 جنيه
خشب كونتر مضغوط
18 مم		 عدد 1,824 جنيه
أبلاكاج أسيوي
3 مم		 عدد 330 جنيه
أبلاكاج أسيوي
4 مم		 عدد 410 جنيه

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تطور مواد البناء

شهدت مواد البناء تطورًا كبيرًا عبر العصور بدءًا من استخدام المواد الطبيعية البسيطة مثل الطين والخشب والحجارة في العصور القديمة وصولًا إلى المواد الحديثة المتطورة التي تلبي احتياجات البناء المعاصر. في البداية اعتمد الإنسان على المواد المتاحة في البيئة المحيطة لبناء المأوى ثم بدأت المجتمعات في تطوير طرق تصنيع الطوب والجير مما ساهم في تحسين جودة الأبنية واستدامتها. مع الثورة الصناعية حدثت نقلة نوعية حيث ظهرت مواد جديدة مثل الأسمنت والخرسانة والحديد المسلح التي أحدثت ثورة في عالم البناء وسمحت بإنشاء ناطحات سحاب وجسور ضخمة ومشاريع بنية تحتية متقدمة. وفي العقود الأخيرة دخلت مواد البناء مرحلة من الابتكار التكنولوجي حيث ظهرت المواد الذكية والمستدامة التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي مثل الزجاج العازل والخرسانة الخضراء والعوازل الحرارية المتقدمة. كما ساهمت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في إمكانية تصنيع مكونات بناء جاهزة بدقة عالية وسرعة تنفيذ كبيرة. إن تطور مواد البناء لم يقتصر فقط على الشكل والمكونات بل شمل الأداء الوظيفي والمتانة وسهولة التركيب مما يعكس ارتباطها الوثيق بتطور التكنولوجيا والمعايير البيئية والاحتياجات العمرانية الحديثة.

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