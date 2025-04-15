أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 .. حديد التسليح وصل لهذا المستوى

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 في تقرير منتصف اليوم نوضح فيه سعر حديد التسليح وأسمنت بورتلاندي وطوب أسمنتي مصمت وطوب أسمنتي مفرغ وطوب وردي وطوب أحمر ورمل حرش ورمل ناعم وزلط فينو وغيرهم في جدول مبسط، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

أسعار مواد البناء اليوم

وصلت أسعار مواد البناء اليوم وفق تحديث منتصف اليوم الساعة 2:54 إلى المستويات الموضحة في الجدول التالي:

مواد البناء الوحدة متوسط السعر حديد التسليح طن 39,000 جنيه أسمنت بورتلاندي طن 3,550 جنيه طوب أسمنتي مصمت

25×12×6 سم ألف طوبة 2,200 جنيه طوب أسمنتي مفرغ

40×20×20 سم ألف طوبة 13,340 جنيه طوب أسمنتي مفرغ

40×20×12 سم ألف طوبة 9,850 جنيه طوب وردي

25×12×6 سم ألف طوبة 4,960 جنيه طوب أحمر

20×10×6 سم ألف طوبة 1,445 جنيه طوب أحمر

24×11×6 سم ألف طوبة 1,970 جنيه طوب أحمر

25×12×6 سم ألف طوبة 2,360 جنيه رمل حرش متر مكعب 135 جنيه رمل ناعم متر مكعب 120 جنيه زلط عادة متر مكعب 300 جنيه زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيه زلط فينو متر مكعب 420 جنيه زلط سن متر مكعب 340 جنيه سيراميك حوائط

25×50 سم متر مربع 118 جنيه سيراميك حوائط

31×63 سم متر مربع 140 جنيه سيراميك حوائط

20×63 سم متر مربع 140 جنيه سيراميك أرضيات

60×60 سم متر مربع 150 جنيه سيراميك أرضيات

50×50 سم متر مربع 140 جنيه سيراميك أرضيات

40×40 سم متر مربع 136 جنيه رخام جلالة لايت متر مربع 517 جنيه رخام جلالة عادة متر مربع 440 جنيه رخام تريستا متر مربع 628 جنيه رخام جلالة بفص متر مربع 560 جنيه رخام جلالة لايت متر طولي 397 جنيه رخام جلالة عادة متر طولي 350 جنيه رخام تريستا متر طولي 585 جنيه رخام جلالة بفص متر طولي 508 جنيه جرانيت أحمر أسوان متر مربع 922 جنيه جرانيت فردي غزال متر مربع 922 جنيه جرانيت حلايب متر مربع 628 جنيه جرانيت أحمر أسوان متر طولي 643 جنيه جرانيت فردي غزال متر طولي 643 جنيه جرانيت حلايب متر طولي 538 جنيه باركيه سمك 8 مم

ألماني متر مسطح 740 جنيه باركيه سمك 8 مم

تركي كلاس 21 متر مسطح 506 جنيه باركيه سمك 8 مم

تركي كلاس 31 متر مسطح 548 جنيه باركيه سمك 8 مم

تركي كلاس 32 متر مسطح 561 جنيه خشب سويد

موسكي (فنلندي) متر مكعب 22,500 جنيه خشب زان مبخر

(روماني) أطوال متر مكعب 41,650 جنيه خشب كونتر مضغوط

18 مم عدد 1,824 جنيه أبلاكاج أسيوي

3 مم عدد 330 جنيه أبلاكاج أسيوي

4 مم عدد 410 جنيه

ستحب قراءة: سعر الطوب الأحمر اليوم الثلاثاء 15 أبريل .. بكم سجل في القاهرة والصعيد ؟

تطور مواد البناء

شهدت مواد البناء تطورًا كبيرًا عبر العصور بدءًا من استخدام المواد الطبيعية البسيطة مثل الطين والخشب والحجارة في العصور القديمة وصولًا إلى المواد الحديثة المتطورة التي تلبي احتياجات البناء المعاصر. في البداية اعتمد الإنسان على المواد المتاحة في البيئة المحيطة لبناء المأوى ثم بدأت المجتمعات في تطوير طرق تصنيع الطوب والجير مما ساهم في تحسين جودة الأبنية واستدامتها. مع الثورة الصناعية حدثت نقلة نوعية حيث ظهرت مواد جديدة مثل الأسمنت والخرسانة والحديد المسلح التي أحدثت ثورة في عالم البناء وسمحت بإنشاء ناطحات سحاب وجسور ضخمة ومشاريع بنية تحتية متقدمة. وفي العقود الأخيرة دخلت مواد البناء مرحلة من الابتكار التكنولوجي حيث ظهرت المواد الذكية والمستدامة التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي مثل الزجاج العازل والخرسانة الخضراء والعوازل الحرارية المتقدمة. كما ساهمت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في إمكانية تصنيع مكونات بناء جاهزة بدقة عالية وسرعة تنفيذ كبيرة. إن تطور مواد البناء لم يقتصر فقط على الشكل والمكونات بل شمل الأداء الوظيفي والمتانة وسهولة التركيب مما يعكس ارتباطها الوثيق بتطور التكنولوجيا والمعايير البيئية والاحتياجات العمرانية الحديثة.