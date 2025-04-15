كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 .. طرح 16 ألف وحدة في عدد من المدن

أعلن صباح اليوم عن طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 في 4 مدن حول الجمهورية ضمن خطة وزارة الإسكان لطرح 400 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى، التفاصيل حول كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي والرابط الرسمي لحجز الشقق من بنك الإسكان والتعمير في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وفق كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 فإن عدد الوحدات الإجمالية المطروحة هي 16 ألف وحدة سكنية في كل من السلام والمطرية والإسكندرية والإسماعيلية، بينما طروحات المرحلة الأولى فهي 400 ألف وحدة سكنية وهو يعتبر من أكبر طروحات الوزارة وجاء ذلك بناءًا على توجيهات من سيادة رئيس الجمهورية.

تحتوى الكراسة على البنود التالية: مواقع الوحدات السكنية بكل مدينة، وكذلك المساحات المتوفرة لكل وحدة، وأيضًا أسعار المتر والفئات المستهدفة، وطرق السداد وأنظمة التمويل، والشروط العامة والدخل والاستحقاق والأهم هو خطوات وإجراءات الحجز.

مع العلم أن باب الحجز من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 وآخر موعد لاستخراج رقم الإستمارة وسداد جدية الحجز هو يوم 15 مايو 2025م.

رابط حجز شقق الإسكان الجديدة 2025

إن رابط حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 الرسمي والمعتمد الخاص بالاسكان المتنوع في الإسماعيلية – أهالينا – بشاير هو الرابط الخاص ببنك التعمير والإسكان ويمكنك الوصول إليه من هنا: رابط حجز شقق الإسكان الجديدة

كما يمكنك التقديم على مشروع ديارنا المرحلة الأولى من خلال الرابط الرسمي بنك التعمير والإسكان: مشروع ديارنا المرحلة الأولى

وأيضًا لمن يبحث عن رابط التقديم على مشروع جنة وسكن مصر المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة: شقق الإسكان الجديدة

مع التنويه على ضرورة متابعة الموقع الرسمي الخاص ببنك التعمير والاسكان وعدم تسجيل أي بيانات شخصية أو أن ترسلها إلى أي مواقع غير رسمية أو مشبوهة، وعليك دائمًا التأكد من الرابط بأنه الرسمي الخاص بالبنك، وفي حال واجهتك أي مشكلة فعليك فورًا التواصل مع الأرقام الرسمية الخاصة بالبنك أو بوزارة الاسكان فهما الجهة الرسمية التي تستطيع أن تفيدك في مشكلتك، لذلك وجب التحذير حول هذا الأمر حتى لا تقع بياناتك مع الجهات الخاطئة وتقع في مشاكل مستقبلًا.