ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 03:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 15 أبريل الساعة 3:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4620 جنيهًا للبيع و 4600 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 15 أبريل الساعة 3:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.