تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 05:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 15 أبريل الساعة 5:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4630 جنيهًا للبيع و 4610 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 15 أبريل الساعة 5:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.