ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 06:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 أبريل الساعة 6:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2646 جنيهًا للبيع و 2634 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 15 أبريل الساعة 6:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.