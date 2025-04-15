تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 07:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 أبريل الساعة 7:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4861 جنيهًا للبيع و 4840 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3221.47 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3220.51 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 15 أبريل الساعة 7:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.