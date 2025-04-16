درجات الحرارة في القاهرة اليوم 16 أبريل 2025 : أجواء ربيعية بين الدفء والرياح النشطة

حالة الطقس اليوم في القاهرة: نظرة عامة : بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 26 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 16 درجة. نستعرض معكم الآن حالة الطقس في القاهرة ودرجات الحرارة اليوم ، تعرف تفصيلياً علي درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات العظمي والصغري علي مدار اليوم .

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم

– القاهرة، العظمى 26، الصغرى 15.

– العاصمة الإدارية، العظمى 27، الصغرى 14.

– أكتوبر، العظمى 27، الصغرى 13.

– بنها، العظمى 25، الصغرى 13.

– دمنهور، العظمى 25، الصغرى 12.

– وادي النطرون، العظمى 24، الصغرى 12.

– كفر الشيخ، العظمى 24، الصغرى 12.

– المنصورة، العظمى 25، الصغرى 12.

– الزقازيق، العظمى 25، الصغرى 13.

– شبين الكوم، العظمى 25، الصغرى 13.

– طنطا، العظمى 25، الصغرى 13.

– دمياط، العظمى 22، الصغرى 14.

– بورسعيد، العظمى 23، الصغرى14.

– الإسماعيلية، العظمى 27، الصغرى 11.

– السويس، العظمى 26، الصغرى 12.

– العريش، العظمى 21، الصغرى 10.

– رفح، العظمى 20، الصغرى 11.

– رأس سدر، العظمى 26، الصغرى13.

– نخل، العظمى 24، الصغرى 05.

– كاترين، العظمى 18، الصغرى 05.

– الطور، العظمى 28، الصغرى16.

– طابا، العظمى 25، الصغرى 12.

– شرم الشيخ، العظمى 29، الصغرى17.

– الإسكندرية، العظمى 23، الصغرى 13.

– العلمين الجديدة، العظمى 22، الصغرى 12.

– مطروح، العظمى 22، الصغرى 11.

– السلوم، العظمى 23، الصغرى 10.

– سيوة، العظمى 28، الصغرى 10.

– رأس غارب، العظمى 28، الصغرى 15.

– الغردقة، العظمى 27، الصغرى 21.

– سفاجا، العظمى 26، الصغرى 16.

– مرسى علم، العظمى 28، الصغرى 19.

– شلاتين، العظمى 32، الصغرى 19.

– حلايب، الكبرى28، الصغرى 20.

– أبو رماد، العظمى 27، الصغرى 19.

– رأس حدربة، العظمى 28، الصغرى 20.

– الفيوم، العظمى 29، الصغرى 15.

– بني سويف، العظمى 29، الصغرى 15.

– المنيا، العظمى 30، الصغرى 15.

– أسيوط، العظمى 30، الصغرى 16.

– سوهاج، العظمى 31، الصغرى 17.

– قنا، العظمى 31، الصغرى 17.

– الأقصر، العظمى 32 الصغرى 18.

– أسوان، العظمى 34، الصغرى 19.

– الوادي الجديد، العظمى 32، الصغرى 18.

– أبو سمبل، العظمى 33، الصغرى 19.

الظواهر الجوية المصاحبة

إلى جانب درجات الحرارة، تتأثر القاهرة اليوم بعدة ظواهر جوية:

الرياح: تنشط الرياح أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، حيث تصل سرعتها إلى 30 كم/ساعة.

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

تفاصيل إضافية حول حالة الطقس

الطقس في باقي أنحاء الجمهورية: يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين: يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل الموج، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا.

تأثير الطقس على الحياة اليومية في القاهرة

تؤثر حالة الطقس اليوم على الأنشطة اليومية لسكان القاهرة:

القيادة: يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

الملابس: يُنصح بارتداء ملابس مناسبة للطقس المائل للحرارة نهارًا، مع الأخذ في الاعتبار برودة الليل.

مرضى الحساسية: يجب على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات والابتعاد عن أعمدة الإنارة لتجنب الأعراض الناتجة عن نشاط الرياح.

نصائح للتعامل مع طقس اليوم

تقدم هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس اليوم:

عدم تخفيف الملابس بشكل كامل، خاصة في الصباح الباكر والمساء المتأخر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

القيادة بهدوء تام خلال فترات الشبورة المائية.

متابعة النشرات الجوية بانتظام لمعرفة أي تغيرات في حالة الطقس.

توقعات الأيام القادمة

تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدايةً من يوم الخميس 17 أبريل 2025. يشهد اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة ورياحًا نشطة في القاهرة، مع شبورة مائية في الصباح الباكر. يُنصح باتباع إرشادات السلامة وارتداء الملابس المناسبة للاستمتاع بالطقس الربيعي وتجنب أي آثار سلبية محتملة.