ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 10:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أبريل الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5394 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 97 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4945 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 89 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4720 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 85 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4046 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 73 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 56 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 49 جنيهًا ليبلغ 2697 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 167781 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3021 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 164760 جنيهًا للبيع و 164049 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37760 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 680 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 10:25 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4720 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 472000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 708000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 944000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1180000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.