تحديث 02:15 مساءًا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي حيث انخفض الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.46 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

بنك مصر: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.30 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.37 جنيها للشراء و 13.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.46 جنيها، وللبيع عند 13.49 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.48 جنيها.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.33 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

المصرف المتحد: الدرهم الإماراتي يسجل 13.08 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.27 جنيها للشراء و 13.50 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.37 جنيها للشراء و 13.41 للبيع.

: سعر الدرهم الإماراتي الآن جنيها للشراء و للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.