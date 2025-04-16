تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5360 للشراء في تحديث 10:50 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 10:50 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5394 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5394 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4945 جنيهًا للبيع و4913 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4945 جنيهًا للبيع و 4924 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4720 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4720 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 4046 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4046 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3147 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2697 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 167781 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 37760 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 37760 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 10:50 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4690 جنيه للشراء، وللبيع 4720 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23450 جنيه للشراء، وللبيع 23600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46900 جنيه للشراء، وللبيع 47200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117250 جنيه للشراء، وللبيع 118000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234500 جنيه للشراء، وللبيع 236000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 469000 جنيه للشراء، وللبيع 472000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 703500 جنيه للشراء، وللبيع 708000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 938000 جنيه للشراء، وللبيع 944000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1172500 جنيه للشراء، وللبيع 1180000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.