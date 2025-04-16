سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم 16 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم في النشرة الصباحية حول سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، حيث نوضح سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم مقابل الجنيه المصري في الشراء والبيع الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في بداية التعاملات، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم في تحديث الساعة 11:00 صباحًا للمستويات الموضحة:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 62.4385 62.6145 بنك فيصل الإسلامي 62.20 62.74 مصرف أبوظبي الإسلامي 61.9204 62.8659 بنك SAIB 61.92 62.87 بنك قطر الوطني الأهلي QNB 61.9082 62.8536 بنك نكست 61.9008 62.8537 المصرف العربى الدولى AIB 61.884 62.829 بنك القاهرة 61.884 62.829 البنك الأهلي المصري 61.8718 62.8167 بنك البركة 61.8718 62.8167 بنك الإسكندرية 61.8563 62.829 البنك العربى الافريقى الدولي 61.8354 62.7798 بنك الكويت الوطني NBK 61.8233 62.7675 بنك CIB 61.8233 62.7675 بنك مصر 61.8233 62.7675 البنك المصري الخليجي 61.8054 62.803 كريدي أجريكول 61.799 62.7429 بنك قناة السويس 61.4227 62.8536 البنك الاهلي الكويتي 61.2909 62.7921

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سعر العملات اليوم في بنك مصر

وصل سعر سعر العملات اليوم الأجنبية والعربية في بنك مصر في بداية التعاملات للمستويات الموضحة:

العمله سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 50.93 51.03 اليورو 57.4592 58.0977 الجنيه الإسترليني 67.3396 67.8087 الفرنك السويسري 61.8233 62.7675 الدينار الكويتي 165.3974 166.3841 الريال السعودي 13.5317 13.604 الدينار الاردني 71.324 72.0763 الدينار البحريني 133.8396 135.376 الريال القطري 13.0423 14.015 الريال العماني 130.981 132.5558 الدرهم الاماراتي 13.8532 13.8933 الدولار الكندي 36.4671 36.649 الدولار الاسترالي 32.203 32.4398 الين الياباني 0.3555 0.3591

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سعر العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر سعر العملات اليوم الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات للمستويات الموضحة:

العمله سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 50.97 51.07 اليورو 57.5044 58.1789 الجنيه الإسترليني 67.3925 67.8618 الفرنك السويسري 61.8718 62.8167 الدينار الكويتي 165.3528 166.5525 الريال السعودي 13.5423 13.6147 الدينار الاردني 71.3616 71.96 الدينار البحريني 133.8041 135.4822 الريال القطري 12.9365 14.011 الريال العماني 131.0788 132.6597 الدرهم الاماراتي 13.8641 13.9042 الدولار الكندي 36.4958 36.7067 الدولار الاسترالي 32.2283 32.4652 الين الياباني 0.3557 0.3595

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