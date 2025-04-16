سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم 16 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم في النشرة الصباحية حول سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، حيث نوضح سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم مقابل الجنيه المصري في الشراء والبيع الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في بداية التعاملات، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم
وصل سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم في تحديث الساعة 11:00 صباحًا للمستويات الموضحة:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
البنك المركزي المصري
|62.4385
|62.6145
|
بنك فيصل الإسلامي
|62.20
|62.74
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|61.9204
|62.8659
|
بنك SAIB
|61.92
|62.87
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|61.9082
|62.8536
|
بنك نكست
|61.9008
|62.8537
|
المصرف العربى الدولى AIB
|61.884
|62.829
|
بنك القاهرة
|61.884
|62.829
|
البنك الأهلي المصري
|61.8718
|62.8167
|
بنك البركة
|61.8718
|62.8167
|
بنك الإسكندرية
|61.8563
|62.829
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|61.8354
|62.7798
|
بنك الكويت الوطني NBK
|61.8233
|62.7675
|
بنك CIB
|61.8233
|62.7675
|
بنك مصر
|61.8233
|62.7675
|
البنك المصري الخليجي
|61.8054
|62.803
|
كريدي أجريكول
|61.799
|62.7429
|
بنك قناة السويس
|61.4227
|62.8536
|
البنك الاهلي الكويتي
|61.2909
|62.7921
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سعر العملات اليوم في بنك مصر
وصل سعر سعر العملات اليوم الأجنبية والعربية في بنك مصر في بداية التعاملات للمستويات الموضحة:
|العمله
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
الدولار الأمريكي
|50.93
|51.03
|
اليورو
|57.4592
|58.0977
|
الجنيه الإسترليني
|67.3396
|67.8087
|
الفرنك السويسري
|61.8233
|62.7675
|
الدينار الكويتي
|165.3974
|166.3841
|
الريال السعودي
|13.5317
|13.604
|
الدينار الاردني
|71.324
|72.0763
|
الدينار البحريني
|133.8396
|135.376
|
الريال القطري
|13.0423
|14.015
|
الريال العماني
|130.981
|132.5558
|
الدرهم الاماراتي
|13.8532
|13.8933
|
الدولار الكندي
|36.4671
|36.649
|
الدولار الاسترالي
|32.203
|32.4398
|
الين الياباني
|0.3555
|0.3591
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سعر العملات اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر سعر العملات اليوم الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات للمستويات الموضحة:
|العمله
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
الدولار الأمريكي
|50.97
|51.07
|
اليورو
|57.5044
|58.1789
|
الجنيه الإسترليني
|67.3925
|67.8618
|
الفرنك السويسري
|61.8718
|62.8167
|
الدينار الكويتي
|165.3528
|166.5525
|
الريال السعودي
|13.5423
|13.6147
|
الدينار الاردني
|71.3616
|71.96
|
الدينار البحريني
|133.8041
|135.4822
|
الريال القطري
|12.9365
|14.011
|
الريال العماني
|131.0788
|132.6597
|
الدرهم الاماراتي
|13.8641
|13.9042
|
الدولار الكندي
|36.4958
|36.7067
|
الدولار الاسترالي
|32.2283
|32.4652
|
الين الياباني
|0.3557
|0.3595
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