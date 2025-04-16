سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم

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سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم 16 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري

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سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم في النشرة الصباحية حول سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، حيث نوضح سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم مقابل الجنيه المصري في الشراء والبيع الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في بداية التعاملات، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم في تحديث الساعة 11:00 صباحًا للمستويات الموضحة:

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري
 62.4385 62.6145
بنك فيصل الإسلامي
 62.20 62.74
مصرف أبوظبي الإسلامي
 61.9204 62.8659
بنك SAIB
 61.92 62.87
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 61.9082 62.8536
بنك نكست
 61.9008 62.8537
المصرف العربى الدولى AIB
 61.884 62.829
بنك القاهرة
 61.884 62.829
البنك الأهلي المصري
 61.8718 62.8167
بنك البركة
 61.8718 62.8167
بنك الإسكندرية
 61.8563 62.829
البنك العربى الافريقى الدولي
 61.8354 62.7798
بنك الكويت الوطني NBK
 61.8233 62.7675
بنك CIB
 61.8233 62.7675
بنك مصر
 61.8233 62.7675
البنك المصري الخليجي
 61.8054 62.803
كريدي أجريكول
 61.799 62.7429
بنك قناة السويس
 61.4227 62.8536
البنك الاهلي الكويتي
 61.2909 62.7921

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سعر العملات اليوم في بنك مصر

وصل سعر سعر العملات اليوم الأجنبية والعربية في بنك مصر في بداية التعاملات للمستويات الموضحة:

العمله سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي
 50.93 51.03
اليورو
 57.4592 58.0977
الجنيه الإسترليني
 67.3396 67.8087
الفرنك السويسري
 61.8233 62.7675
الدينار الكويتي
 165.3974 166.3841
الريال السعودي
 13.5317 13.604
الدينار الاردني
 71.324 72.0763
الدينار البحريني
 133.8396 135.376
الريال القطري
 13.0423 14.015
الريال العماني
 130.981 132.5558
الدرهم الاماراتي
 13.8532 13.8933
الدولار الكندي
 36.4671 36.649
الدولار الاسترالي
 32.203 32.4398
الين الياباني
 0.3555 0.3591

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سعر العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر سعر العملات اليوم الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات للمستويات الموضحة:

العمله سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي
 50.97 51.07
اليورو
 57.5044 58.1789
الجنيه الإسترليني
 67.3925 67.8618
الفرنك السويسري
 61.8718 62.8167
الدينار الكويتي
 165.3528 166.5525
الريال السعودي
 13.5423 13.6147
الدينار الاردني
 71.3616 71.96
الدينار البحريني
 133.8041 135.4822
الريال القطري
 12.9365 14.011
الريال العماني
 131.0788 132.6597
الدرهم الاماراتي
 13.8641 13.9042
الدولار الكندي
 36.4958 36.7067
الدولار الاسترالي
 32.2283 32.4652
الين الياباني
 0.3557 0.3595

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري في البنوك اليوم وسعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه عن طريق موقعنا مصر 365.

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