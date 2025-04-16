أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025: الفراخ البيضاء تصل لهذا الرقم

في نشرتنا الصباحية نوضح أسعار الدواجن اليوم لكل متابع للتحديثات الدورية حولها، حيث نوضح في التقرير التالي تفاصيل أسعار الدواجن اليوم في الفراخ البيضاء والفراخ الساسو وامهات بيضاء وكتكوت أبيض شركات وكتكوت أبيض قطعان وكتكوت ساسو وكتكوت ساسو بيور وكتكوت بلدي وكتكوت هجين وبط فرنساوي وغير ذلك في جدول مبسط يعرض السعر، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

أسعار الدواجن اليوم

وصلت أسعار الدواجن اليوم في تحديث الساعة 11:15 إلى التالي في الجدول، مع العلم أن السعر قابل للارتفاع أو الانخفاض وأن السعر يعتبر سعر استرشادي فقط.

الصنف السعر المؤشر الفراخ البيضاء 78 جنيه 0 الفراخ الساسو 82 جنيه 0 امهات بيضاء 65 جنيه 0 كتكوت أبيض شركات 51 جنيه 0 كتكوت أبيض قطعان 34.50 جنيه 0 كتكوت ساسو 14 جنيه 0 كتكوت ساسو بيور 14 جنيه 0 كتكوت بلدي 7.50 جنيه 0 كتكوت هجين 10 جنيه 0 كتكوت جيل ثاني 12 جنيه 0 بط فرنساوي 20 جنيه 0 بط مسكوفي 43 جنيه 0 بط بغال محلي 33 جنيه 0 بيض أبيض 110 جنيه 0 بيض أحمر 115 جنيه 0 بيض بلدي 92 جنيه 0

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الاستثمار في الدواجن أم الذهب

تعتبر عملية اختيار الاستثمار في الدواجن أو الذهب من القرارات المالية المهمة التي يواجهها العديد من المستثمرين، حيث يمتلك كل من القطاعين مزايا وعيوب تتفاوت بناءًا على الأهداف الاقتصادية والمالية لكل مستثمر. يعد الاستثمار في الذهب أحد الأصول الثابتة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأفراد، وذلك بسبب استقراره النسبي وقدرته على الحفاظ على قيمته في الأوقات الاقتصادية المضطربة. في المقابل، يعتبر الاستثمار في الدواجن من الاستثمارات الزراعية التي يمكن أن تدر أرباحًا كبيرة، لكن في الوقت نفسه يحمل مخاطر متعددة تتعلق بالصحة والظروف البيئية.

الذهب يتمتع بميزة أساسية تتمثل في استقراره وقيمته العالمية و يعتبر من المعادن النادرة والمطلوبة، وله دور كبير في تنويع محفظة الاستثمار وحمايتها من التضخم. كما أنه يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية، حيث يميل العديد من المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الذهب في الأوقات التي تشهد تراجعًا في قيمة العملات أو تدهورًا في الاقتصاد. يضاف إلى ذلك أن الذهب لا يتأثر بالعوامل الطبيعية أو السوقية بشكل مباشر، مما يجعله من الاستثمارات التي تتمتع بقدرة عالية على الحماية.

من ناحية أخرى، يعتبر الاستثمار في الدواجن نشاطًا تجاريًا يتطلب إدارة متواصلة واهتمامًا كبيرًا بالعوامل الصحية والتقنية. الدواجن تعد مصدرًا هامًا للغذاء في العديد من البلدان، ويشهد السوق طلبًا مستمرًا عليها. لكن هذا النوع من الاستثمار يتسم بعدد من المخاطر مثل الأمراض البيطرية أو تقلبات أسعار الأعلاف، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أرباح المستثمرين. إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في الدواجن يتطلب رأس مال أكبر للمستلزمات مثل الأعلاف، والعناية الصحية، والمساحات اللازمة، فضلاً عن ضرورة مراعاة عوامل البيئة مثل التغيرات المناخية.

في النهاية، يكمن الفرق الأساسي بين الاستثمار في الدواجن والذهب في مستوى المخاطرة. بينما يوفر الذهب حماية واستقرارًا نسبيًا للمستثمرين، يتطلب الاستثمار في الدواجن تفاعلًا مستمرًا مع السوق والبيئة المحيطة. إذا كان المستثمر يبحث عن استثمار ثابت منخفض المخاطر، قد يكون الذهب الخيار الأنسب. أما إذا كان لديه القدرة على تحمل المخاطر ورغبة في الاستثمار في قطاع يحقق عوائد مالية سريعة، فقد يجد في الدواجن فرصة جيدة لتحقيق أرباح.