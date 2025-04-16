ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 11:20 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 11:20 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5406 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5394 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4730 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 4054 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4046 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3153 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3147 جنيهًا للبيع و 3127 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2703 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2697 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 168137 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 167781 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37840 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37760 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3308.09 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 11:20 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4730 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 473000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 709500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 946000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1182500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.