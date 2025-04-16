تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أبريل الساعة 12:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5417 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5411 جنيهًا للبيع و5377 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4966 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4740 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4063 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4059 جنيهًا للبيع و4033 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3160 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3157 جنيهًا للبيع و 3137 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2709 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2706 جنيهًا للبيع و2689 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 168492 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 168314 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37920 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37880 جنيهًا للبيع و37640 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3303.66 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 12:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.