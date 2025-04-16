بورصة الدواجن اليوم: استقرار أسعار الفراخ البيضاء وسط توازن العرض والطلب

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 يشهد استقرارا نسبيا حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة حوالي 78 إلى 79 جنيها، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 83 و90 جنيها حسب المنطقة. هذا الاستقرار يعكس توازنا في العرض والطلب في السوق المحلية مع ثبات الأسعار في معظم المحافظات.

في الأسواق المحلية، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المحال التجارية نحو 87 إلى 89 جنيها، مع تفاوت بسيط بين المناطق المختلفة. أما الفراخ الساسو، التي تتميز بحجم أكبر وقيمة غذائية مختلفة، فقد سجلت أسعارها في المزرعة حوالي 86 جنيها، بينما وصل سعرها للمستهلك إلى 95-96 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء

كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء، واصل ثباته داخل المحال، ليسجل 78 جنيهًا، وفق تجار في محافظة الجيزة.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في الاسواق حوالي 130 جنية مصري .

سعر كرتونة البيض الأحمر

بالنسبة لأسعار البيض، بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 113 و114 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 108 و110 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 91 و92 جنيهًا.

هذا الاستقرار في الأسعار جاء بعد فترة شهدت تذبذبا نتيجة تغيرات في تكاليف الأعلاف وأسعار الطاقة، إضافة إلى تأثيرات موسمية على الطلب. كما أن ثبات الأسعار في بورصة الدواجن يعكس قدرة السوق على امتصاص التغيرات دون حدوث ارتفاعات مفاجئة تؤثر على المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن البلدي تختلف عن الفراخ البيضاء، حيث سجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن حوالي 119 جنيها، مع أسعار بيع للمستهلك بين 125 و132 جنيها، وهو ما يعكس اختلافا في جودة ونوعية الدواجن المقدمة للمستهلكين.

في المجمل، يمكن القول إن سوق الدواجن في مصر اليوم يشهد حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الفراخ البيضاء، مع توقعات بأن تستمر الأسعار في هذا النطاق خلال الأيام القادمة ما لم تحدث تغييرات كبيرة في عوامل الإنتاج أو الطلب. هذا الاستقرار يصب في مصلحة المستهلكين ويعطي مؤشرا إيجابيا للمزارعين والتجار على حد سواء.