سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه الأربعاء 16 أبريل 2025: جدول تفصيلي

في نشرة العملات نسرد سعر الدينار الكويتي اليوم في منتصف التعاملات في مختلف البنوك شراء وبيع الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025م، حيث نوضح سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في جدول يوضح السعر في كل بنك سواء كان بنك حكومي أو بنك خاص، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الدينار الكويتي اليوم
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في تحديث الساعة 12:32 إلى المستوى التالي في البنوك:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
المصرف العربى الدولى AIB
|166.2702
|166.7156
|
بنك SAIB
|166.27
|166.72
|
البنك المركزي المصري
|166.0142
|166.5161
|
بنك مصر
|165.5598
|166.5851
|
بنك القاهرة
|165.5419
|166.7156
|
البنك الأهلي المصري
|165.4177
|166.6177
|
كريدي أجريكول
|165.0863
|166.3568
|
بنك فيصل الإسلامي
|164.23
|166.41
|
بنك CIB
|163.264
|166.6775
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|162.0635
|166.8134
|
البنك الاهلي الكويتي
|161.4096
|166.4493
|
بنك التعمير والإسكان
|160.3259
|166.6177
|
بنك الإسكندرية
|159.1824
|166.7156
|
بنك نكست
|159.1563
|169.427
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|159.1516
|174.4916
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|158.7655
|166.8134
|
البنك المصري الخليجي
|157.914
|166.5199
|
بنك الكويت الوطني NBK
|157.0637
|167.0953
|
المصرف المتحد
|154.3939
|166.4873
ستحب قراءة: أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم 16 أبريل: سعر الدولار يحقق هذا الرقم
هل الاستثمار في الدولار أفضل أم في الدينار الكويتي ؟
يعتبر الاستثمار في العملات من الخيارات المهمة التي يعتمد عليها العديد من المستثمرين لحماية أموالهم وتنويع محافظهم الاستثمارية. من بين العملات التي تحظى باهتمام كبير الدولار الأمريكي، الذي يعد العملة الأولى في العالم، والدينار الكويتي، الذي يعد الأعلى قيمة من حيث سعر الصرف مقابل الدولار. المفاضلة بين هاتين العملتين تستدعي النظر في عدة عوامل اقتصادية وسياسية واستثمارية.
الدولار الأمريكي يعد العملة الأكثر تداولًا عالميًا، ويستخدم كعملة احتياط رئيسية في البنوك المركزية حول العالم. استقرار الدولار مرتبط بقوة الاقتصاد الأمريكي، والتأثير الكبير للولايات المتحدة على النظام المالي العالمي. من مميزات الاستثمار في الدولار أنه يوفر سيولة عالية، ويُستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية، ما يجعله ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية.
أما الدينار الكويتي، فرغم أنه لا يستخدم عالميًا بنفس نطاق الدولار، إلا أنه يعد من أقوى العملات من حيث السعر مقابل الدولار نفسه. تستند قوة الدينار إلى السياسة النقدية المحافظة للبنك المركزي الكويتي، واحتياطيات الدولة الكبيرة من النفط، والارتباط الجزئي بسلة عملات تدار بحكمة لتجنب تقلبات حادة في السعر. كما أن الاقتصاد الكويتي مستقر نسبيًا مقارنة ببعض دول المنطقة، مما يدعم ثقة المستثمرين في عملته الوطنية. إلا أن محدودية سيولة الدينار الكويتي عالميًا قد تعتبر من عيوب الاستثمار فيه.
من حيث العائد والمخاطرة، يوفر الدولار مرونة أكبر وفرصًا أوسع في الأسواق العالمية، بينما يعتبر الدينار الكويتي أكثر ملاءمة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وحفظ القيمة على المدى الطويل. لذلك، فإن القرار يتوقف على طبيعة الاستثمار: إن كان الهدف هو التحوط وتنويع الأصول ضمن محفظة آمنة، فقد يكون الدينار الكويتي خيارًا مناسبًا، أما إذا كان الهدف هو الاستفادة من حركة السوق والسيولة العالمية، فإن الدولار يبقى الخيار الأكثر فاعلية.