ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 12:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أبريل الساعة 12:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5417 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5411 جنيهًا للبيع و5377 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4966 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4960 جنيهًا للبيع و 4929 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4740 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4735 جنيهًا للبيع و4705 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4063 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4059 جنيهًا للبيع و4033 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3160 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3157 جنيهًا للبيع و3137 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2709 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 168492 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37920 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37880 جنيهًا للبيع و37640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 12:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4710 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23550 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47100 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117750 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 235500 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 706500 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 942000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1177500 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.