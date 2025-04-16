سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات 16 أبريل: عيار 21 في الشراء والبيع

في نشرة المعدن الأصفر نسرد سعر الذهب اليوم في الصاغة في مصر بدون مصنعيه، حيث نوضح سعر الذهب اليوم في عيار 21 وباقي العيارات الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في الشراء والبيع في منتصف التعاملات في جدول مبسط، هل سعر الذهب ارتفع ؟ الإجابة في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب اليوم في تحديث منتصف التعاملات الساعة 1:06 إلى المستوى الموضح:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5417 جنيه مصري 5383 جنيه مصري ذهب عيار 22 4966 جنيه مصري 4934 جنيه مصري ذهب عيار 21 4740 جنيه مصري 4710 جنيه مصري ذهب عيار 18 4063 جنيه مصري 4037 جنيه مصري ذهب عيار 12 2708 جنيه مصري 2692 جنيه مصري أونصة الذهب 168488 جنيه مصري 167430 جنيه مصري جنيه الذهب 37920 جنيه مصري 37680 جنيه مصري

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هل الاستثمار في الذهب أفضل أم في الفضة ؟

يعد الاستثمار في المعادن الثمينة من الخيارات التقليدية التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق والتضخم. الذهب والفضة هما أكثر المعادن جذبًا للمستثمرين، ولكل منهما خصائصه التي تؤثر على قرار الاستثمار. المقارنة بين الذهب والفضة لا تقتصر على السعر فقط، بل تمتد إلى عوامل مثل الاستقرار، التقلب، الطلب الصناعي، وسهولة التداول.

الذهب يعتبر مخزنًا للقيمة منذ قرون، ويتميز باستقراره النسبي مقارنة بباقي الأصول، كما يستخدم كوسيلة للتحوط من التضخم والأزمات السياسية والاقتصادية. سعر الذهب يتأثر بشكل كبير بسياسات البنوك المركزية، ويميل إلى الصعود في أوقات عدم اليقين العالمي. كما أن الطلب عليه يأتي من مصادر متعددة، منها البنوك المركزية، المستثمرون الأفراد، وصناعة المجوهرات. من ناحية السيولة، فإن الذهب يتمتع بقبول عالمي، ويمكن تسييله بسهولة في أي وقت.

أما الفضة، فهي تشترك مع الذهب في كونها معدن ثمين، لكنها تختلف من حيث طبيعة الطلب، إذ إن جزءًا كبيرًا من الطلب على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية، مثل الصناعات الإلكترونية والطاقة الشمسية. هذا يجعل الفضة أكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية والصناعية، مما يؤدي إلى تقلبات سعرية أكبر مقارنة بالذهب. ومع أن الفضة أرخص سعرًا، إلا أن نسبة تغير سعرها تكون أحيانًا أكبر، ما يوفر فرصًا أعلى لتحقيق الأرباح، ولكن أيضًا مع مخاطر أكبر.

يفضل الذهب غالبًا من قبل المستثمرين الباحثين عن الأمان طويل الأمد، في حين قد ينجذب إلى الفضة من يسعون لعوائد محتملة أعلى خلال فترات قصيرة أو متوسطة. كما أن الفضة قد تكون خيارًا مناسبًا لمن يمتلك رأس مال محدود ويرغب بالدخول إلى سوق المعادن الثمينة دون استثمار كبير. ومع ذلك، فإن تقلبات الفضة تتطلب قدرة على التحمل ومتابعة دقيقة للأسواق.

في النهاية، لا يمكن القول إن أحد المعدنين أفضل بشكل مطلق، فالأمر يعتمد على طبيعة المستثمر، ومدى تحمله للمخاطر، وأهدافه الزمنية. البعض قد يرى أن التوازن بين الذهب والفضة داخل المحفظة الاستثمارية يوفر حماية وتنويع جيد خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية الحالية.