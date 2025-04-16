سعر سهم المصافي اليوم 16 أبريل: تجاوز 60 ريال في البورصة السعودية تداول

في نشرة البورصة السعودية نوضح تطورات سعر سهم المصافي اليوم في منتصف التعاملات في توقيت الظهيرة، حيث نسرد سعر سهم المصافي اليوم في كل من الإفتتاح والسعر الأعلى والسعر الأدنى وعدد الصفقات والقيمة المتداولة وغير ذلك من معلومات، وكذلك الأداء التاريخي للسهم وفق ملف الشركة في تداول، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر سهم المصافي اليوم

سجل سعر سهم المصافي اليوم البيانات الموضحة التالية:

إغلاق سابق: 62.50 ريال.

إفتتاح: 62.40 ريال.

الأعلى: 63.50 ريال.

الأدنى: 62.40 ريال.

عدد الصفقات: 394 ريال.

الكمية المتداولة: 64,197 سهم.

القيمة المتداولة: 4,046,558.50 ريال.

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شركة المصافي السعودية

تعد شركة المصافي العربية السعودية من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والتي تحظى باهتمام المستثمرين نظرًا لطبيعة نشاطها ومشاركتها في عدة قطاعات اقتصادية مرتبطة بالنفط والطاقة. تأسست الشركة في عام 1960، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة. على الرغم من أن اسم الشركة يوحي بأنها تعمل في مجال تكرير النفط، إلا أن نشاطها الفعلي يتركز على الاستثمارات في شركات أخرى، خصوصًا في قطاعي البتروكيماويات والطاقة.

من أبرز مساهمات الشركة هي حصتها في شركة أرامكو السعودية للتكرير (لوبريف)، حيث تمتلك المصافي نسبة مؤثرة في هذه الشركة، وهو ما ينعكس على أرباحها السنوية. تعتمد شركة المصافي بشكل كبير على العوائد من توزيعات أرباح الشركات التي تساهم فيها، ما يجعل أداءها المالي مرتبطًا بشكل وثيق بأداء تلك الشركات الأخرى. هذا النموذج من الأعمال يجعل الشركة أقل عرضة للمخاطر التشغيلية، لكنها أكثر تأثرًا بالتغيرات في أسعار الطاقة، وأداء السوق بشكل عام.

من الجانب التنظيمي، تخضع الشركة لقوانين السوق المالية السعودية، وتلتزم بالمعايير المحاسبية والشفافية المطلوبة من الشركات المدرجة. وقد قامت بعدة خطوات لتحسين الحوكمة والإفصاح، وهو ما يرفع من مستوى ثقة المستثمرين. ومع دخول السوق السعودية في مرحلة من التغيرات الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، من المتوقع أن تبرز تحديات وفرص جديدة أمام شركة المصافي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية.

بناءً على ما سبق، فإن الاستثمار في شركة المصافي يعتمد على فهم جيد لطبيعة عملها، وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة من حصصها في شركات أخرى. لذلك يجب على المستثمرين دراسة بياناتها المالية وتوجهاتها المستقبلية بعناية قبل اتخاذ قرار استثماري.