تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5377 للشراء في تحديث 01:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 16 أبريل الساعة 1:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5411 جنيهًا للبيع و5377 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5417 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4960 جنيهًا للبيع و4929 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4735 جنيهًا للبيع و4705 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4059 جنيهًا للبيع و4033 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4063 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3157 جنيهًا للبيع و3137 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3160 جنيهًا للبيع و 3140 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2706 جنيهًا للبيع و2689 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2709 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 168314 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 168492 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37880 جنيهًا للبيع و37640 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37920 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 1:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4705 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23525 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47050 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117625 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 235250 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 705750 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 941000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1176250 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.