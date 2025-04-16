تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 01:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أبريل الساعة 1:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5406 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5411 جنيهًا للبيع و 5377 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4960 جنيهًا للبيع و4929 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4730 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4735 جنيهًا للبيع و4705 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4054 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4059 جنيهًا للبيع و4033 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3153 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2703 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 168137 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 168314 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37840 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37880 جنيهًا للبيع و 37640 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3296.3 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3304.79 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 1:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4730 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 473000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 709500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 946000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1182500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.