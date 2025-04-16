سعر الدولار اليوم في العراق 16 أبريل: وضع بورصة بغداد في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم في العراق في منتصف التعاملات في نشرة العملات، حيث في التقرير نسرد آخر تطورات سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي في البورصات المختلفة الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، حيث نوضح إلى أي مستوى وصل سعر 100 دولار في كل بورصة على حدى مع العلم أن السعر قابل للتغير بكل تأكيد وفق أوضاع السوق، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في العراق

وصل سعر الدولار اليوم في العراق في تحديث الساعة 3:01 بتوقيت بغداد إلى المستوى التالي:

سعر 100 دولار في بورصة بغداد: 146700 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة البصرة: 146750 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة اربيل: 146950 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة كركوك: 147100 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة السليمانية: 147150 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة دهوك: 146950 دينار عراقي.

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سعر الدولار مقابل الدينار أمس

يوم أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025 سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هذه المستويات:

سعر 100 دولار في بورصة بغداد: 147350 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة البصرة: 147400 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة اربيل: 147400 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة كركوك: 147550 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة السليمانية: 147500 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة دهوك: 147450 دينار عراقي.

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حول عملة الدينار العراقي

يعد الدينار العراقي العملة الرسمية لجمهورية العراق، وقد مر بتقلبات عديدة منذ تأسيسه وحتى اليوم نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. تم إصدار الدينار لأول مرة في عام 1932 ليحل محل الروبية الهندية التي كانت تستخدم خلال فترة الانتداب البريطاني، وكان في بداياته مرتبطًا بالجنيه الإسترليني ثم لاحقًا بالدولار الأمريكي. لكن بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية وسقوط النظام السابق في عام 2003، فقد الدينار الكثير من قيمته الشرائية، وأصبح يعاني من تقلبات مستمرة في سعر الصرف.

يخضع الدينار العراقي اليوم لإدارة البنك المركزي العراقي، الذي يتولى تنظيم السياسة النقدية والعمل على استقرار سعر الصرف وضمان استقرار الأسعار المحلية. وقد اعتمد البنك منذ سنوات نظامًا يعتمد على المزادات اليومية لبيع الدولار، بهدف السيطرة على السوق ومنع المضاربات والتلاعب بسعر العملة. ورغم هذه الجهود، لا يزال الدينار يواجه ضغوطًا ناتجة عن التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مثل الاعتماد الكبير على صادرات النفط، وضعف القطاعات الإنتاجية الأخرى.

يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية، إذ يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعل الدينار حساسًا لتقلبات أسعار النفط العالمية. وعند انخفاض أسعار النفط، يتأثر الاحتياطي النقدي للبلاد وينعكس ذلك على قيمة الدينار في السوق. كما أن الأوضاع السياسية والأمنية تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على ثقة المستثمرين بالعملة العراقية.

ورغم كل التحديات، يحاول العراق خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومصرفية تهدف إلى تقوية الدينار وتحسين بيئة الاستثمار. كما يعمل البنك المركزي على دعم الاحتياطي النقدي وتحديث النظام المصرفي وتشجيع التعامل الإلكتروني للحد من التزوير والتهريب المالي.

في الوقت الحالي، يستخدم الدينار العراقي بشكل رئيسي في التعاملات الداخلية، بينما يعتمد المواطنون أحيانًا على الدولار في التعاملات الكبرى أو الادخار بسبب استقراره النسبي. وتبقى مسألة رفع قيمة الدينار وتحقيق استقرار طويل الأمد مرتبطة بقدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وبناء مؤسسات قوية تدعم السياسة النقدية المستقلة.