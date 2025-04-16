ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 02:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 2:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5417 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4966 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4955 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4740 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4730 جنيهًا للبيع و 4700 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4063 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4054 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3160 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3153 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2709 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2703 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 168492 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37920 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3311.66 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3296.3 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 2:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4710 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23550 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47100 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117750 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235500 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 706500 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 942000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1177500 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.