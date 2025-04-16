سعر كرتونة البيض اليوم 16 أبريل 2025 الأبيض والأحمر في بورصة البيض

في تقرير البورصات نوضح سعر كرتونة البيض اليوم الأبيض والأحمر في مختلف الشركات الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في بورصة البيض، حيث نسرد السعر لكل شركة في جدول مفصل مع العلم أن هذا السعر هو سعر الجملة ويعتبر سعر متوسط يتغير وفق وضع السوق، لذلك يعد سعر استرشادي، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر كرتونة البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض اليوم في تحديث الساعة 2:23 ظهرًا إلى الأرقام الموضحة:

المنتج سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر البنا 110 جنيه 115 جنيه رشاد حمزة 110 جنيه 115 جنيه الصحراوي 108 جنيه 115 جنيه الزراعي 108 جنيه 115 جنيه الصالحية 110 جنيه 114 جنيه قويسنا 110 جنيه 113 جنيه انشاص 108 جنيه 115 جنيه

ستحب قراءة: ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 02:10 مساءًا

اسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وصلت اسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن آخر تحديث اللحظة إلى الأرقام الموضحة

الأصناف السعر المؤشر الفراخ البيضاء 78 جنيه 0 الفراخ الساسو 82 جنيه 0 امهات بيضاء 65 جنيه 0 كتكوت أبيض شركات 51 جنيه 0 كتكوت أبيض قطعان 34.50 جنيه 0 كتكوت ساسو 14 جنيه 0 كتكوت ساسو بيور 14 جنيه 0 كتكوت بلدي 7.50 جنيه 0 كتكوت هجين 10 جنيه 0 كتكوت جيل ثاني 12 جنيه 0 بط فرنساوي 20 جنيه 0 بط مسكوفي 43 جنيه 0 بط بغال محلي 33 جنيه 0 بيض أبيض 110 جنيه 0 بيض أحمر 115 جنيه 0 بيض بلدي 92 جنيه 0

ستحب قراءة: سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه الأربعاء 16 أبريل 2025: جدول تفصيلي

سعر علف الدواجن اليوم​

وصل متوسط سعر علف الدواجن اليوم​ في البورصة لهذه المستويات الموضحة في الجدول:

الأصناف السعر علف بادي 23% 21,600 جنيه علف نامي 21% 21,500 جنيه علف ناهي 19% 21,300 جنيه علف بادي نامي 21,5% 20,050 جنيه علف بيض انتاجي 16% 16,600 جنيه علف بيض انتاجي 18% 17,000 جنيه

ستحب قراءة: سعر الذهب تحديث لحظي : ارتفاع جديد وسط تقلبات الأسواق العالمية

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن

وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن في البورصة للمستوى الموضح التالي:

الأصناف السعر المؤشر كيلو الفراخ البيضاء 78 جنيه 0 كيلو الفراخ الساسو 82 جنيه 0 كيلو امهات بيضاء 65 جنيه 0

اسعار الكتاكيت اليوم

اسعار الكتاكيت اليوم سجلت هذه الأرقام في البورصة في الجدول التالي:

الأصناف السعر المؤشر كتكوت أبيض شركات 51 جنيه 0 كتكوت أبيض قطعان 34.50 جنيه 0 كتكوت ساسو 14 جنيه 0 كتكوت ساسو بيور 14 جنيه 0 كتكوت بلدي 7.50 جنيه 0 كتكوت هجين 10 جنيه 0 كتكوت جيل ثاني 12 جنيه 0 بط فرنساوي (يوم) 20 جنيه 0 بط مسكوفي (يوم) 43 جنيه 0 بط بغال (يوم) 33 جنيه 0

سعر الكتكوت الابيض اليوم

وصل سعر الكتكوت الابيض اليوم في البورصة إلى الأرقام والمستويات الموضحة:

الشركات السعر المؤشر الوطنية 49.50 جنيه 0 القاهرة للدواجن 51 جنيه 0 الوادي 45 جنيه 0 نيوهوب ايجيبت 48 جنيه 0 مكه المكرمة 45 جنيه 0 عاصم الخرصاوى 42 جنيه إرتفاع بمقدار 2 جنيه القصبي 48 جنيه 0

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر كرتونة البيض اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.