انخفاض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث انخفض الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 49.45 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.31 جنيها، وللبيع عند 49.44 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.09 جنيها للشراء و 49.19 جنيها للبيع.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 49.10 جنيها للشراء و 49.20 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.35 جنيها وبيعه بسعر 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.30 جنيها، وسعر البيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.19 جنيها للشراء و 49.29 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.10 جنيها للشراء و 49.20 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.14 جنيها، وللبيع 49.24 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.