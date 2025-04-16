تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5377 للشراء في تحديث 02:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 2:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5411 جنيهًا للبيع و5377 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5417 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4960 جنيهًا للبيع و4929 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4966 جنيهًا للبيع و 4934 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4735 جنيهًا للبيع و4705 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4740 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 4059 جنيهًا للبيع و4033 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4063 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3157 جنيهًا للبيع و3137 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3160 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2706 جنيهًا للبيع و2689 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 168314 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37880 جنيهًا للبيع و37640 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 37920 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 2:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4705 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23525 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47050 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117625 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235250 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 705750 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 941000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1176250 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.