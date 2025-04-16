تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 05:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 5:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5423 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4971 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4745 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4067 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4063 جنيهًا للبيع و 4046 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3163 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2711 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 168670 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37960 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 5:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4745 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23725 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 237250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 474500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 711750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 949000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1186250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.