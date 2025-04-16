ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 05:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أبريل الساعة 5:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5429 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5423 جنيهًا للبيع و 5389 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4976 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4971 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4750 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4745 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4071 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4067 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3167 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2714 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 168848 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 168670 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38000 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37960 جنيهًا للبيع و 37720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 5:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.