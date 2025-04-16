ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 06:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5440 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5429 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4987 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4760 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4080 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4071 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3173 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3167 جنيهًا للبيع و 3150 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2720 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2714 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 169203 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 168848 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 38080 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38000 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3326.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4760 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 119000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 238000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 476000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 952000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1190000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.