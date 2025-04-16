تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 06:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5434 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5440 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4981 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4755 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 4076 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3170 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3173 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2720 جنيهًا للبيع و 2703 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 169025 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 169203 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 38040 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38080 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.