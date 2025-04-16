ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 06:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5451 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5434 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4997 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4981 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4770 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4755 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4089 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3180 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2726 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2717 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169559 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 169025 جنيهًا للبيع و 167959 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38160 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38040 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.