تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 06:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5434 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4981 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4997 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4755 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4770 جنيهًا للبيع و 4735 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4076 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4089 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3170 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3180 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2717 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2726 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 169025 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38040 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3331.11 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3326.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.