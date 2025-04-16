ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 06:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5446 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5434 جنيهًا للبيع و 5400 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4992 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4981 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4765 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4755 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4084 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4076 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3177 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2723 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 169381 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 169025 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38120 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38040 جنيهًا للبيع و 37800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 6:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.