ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 07:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 7:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5451 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4997 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4770 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4765 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4089 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4084 جنيهًا للبيع و 4059 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3180 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3177 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2726 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2723 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 169559 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 169381 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38160 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 7:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.